30.05.2018 13:01

Под Харьковом обокрали станцию мобильной связи (ФОТО)

Злоумышленника задержали «на горячем».



// Нацполиция

Ночью полиции села Шаровка Богодуховского района поступило сообщение, что на станции мобильной связи сработала охранная сигнализация.



Преступник ночью похитил 8 аккумуляторных батарей в поселке Шаровка Богодуховского района.



Возле станции правоохранители остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили и изъяли в салоне 8 аккумуляторных батарей.

Вором оказался 41-летний харьковчанин. По словам мужчины, он собирался распорядиться украденным по своему усмотрению.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.



Следствие продолжается.