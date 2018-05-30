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30.05.2018  13:01   

Под Харьковом обокрали станцию мобильной связи (ФОТО)

Злоумышленника задержали «на горячем».


// Нацполиция

Ночью полиции села Шаровка Богодуховского района поступило сообщение, что на станции мобильной связи сработала охранная сигнализация.

Преступник ночью похитил 8 аккумуляторных батарей в поселке Шаровка Богодуховского района.

Возле станции правоохранители остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили и изъяли в салоне 8 аккумуляторных батарей.

Вором оказался 41-летний харьковчанин. По словам мужчины, он собирался распорядиться украденным по своему усмотрению.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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