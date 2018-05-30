Под Харьковом обокрали станцию мобильной связи (ФОТО)

Злоумышленника задержали «на горячем».
Ночью полиции села Шаровка Богодуховского района поступило сообщение, что на станции мобильной связи сработала охранная сигнализация.
Преступник ночью похитил 8 аккумуляторных батарей в поселке Шаровка Богодуховского района.
Возле станции правоохранители остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили и изъяли в салоне 8 аккумуляторных батарей.
Вором оказался 41-летний харьковчанин. По словам мужчины, он собирался распорядиться украденным по своему усмотрению.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
Следствие продолжается.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: