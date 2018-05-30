Двух харьковчанок везли в Камбоджу для оказания секс-услуг

Организовал преступный бизнес 25-летний житель города Сумы.
В марте злоумышленник подыскал на территории Харькова двух женщин – 30-ти и 34-х лет. Мужчина договорился с ними об их переправке в Королевство Камбоджа для работы в секс-индустрии.
Сутенера задержали 24 мая вблизи Южного вокзала при попытке переправить женщин в Киев.
Следсствие открыто уголовное производств о по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.
По дополнительным эпизодам преступной деятельности мужчины открыто 2 уголовных производства по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: