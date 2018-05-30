30.05.2018 14:28

Двух харьковчанок везли в Камбоджу для оказания секс-услуг

Организовал преступный бизнес 25-летний житель города Сумы.



//rian.com.ua

В марте злоумышленник подыскал на территории Харькова двух женщин – 30-ти и 34-х лет. Мужчина договорился с ними об их переправке в Королевство Камбоджа для работы в секс-индустрии.

Сутенера задержали 24 мая вблизи Южного вокзала при попытке переправить женщин в Киев.

Следсствие открыто уголовное производств о по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.



По дополнительным эпизодам преступной деятельности мужчины открыто 2 уголовных производства по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия.