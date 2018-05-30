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30.05.2018  15:45   

В Харькове сгорел большой заброшенный дом (ФОТО)

29 мая в 13:45 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в переулке Юрия Кондратюка в Киевском районе Харькова.


// ГСЧС

К месту вызова было направлено 3 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС. На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 70 кв.м. Горела заброшенная хозяйственное здание.

Подав на тушение огня 3 пожарных ствола, спасатели в 15:20 остановили его распространения, а в 17:04 полностью потушен. На месте происшествия работали 15 человек личного состава ГСЧС и 3 единицы техники. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, дом, гсчс
 
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