30.05.2018 15:45

В Харькове сгорел большой заброшенный дом (ФОТО)

29 мая в 13:45 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в переулке Юрия Кондратюка в Киевском районе Харькова.



// ГСЧС

К месту вызова было направлено 3 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС. На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 70 кв.м. Горела заброшенная хозяйственное здание.

Подав на тушение огня 3 пожарных ствола, спасатели в 15:20 остановили его распространения, а в 17:04 полностью потушен. На месте происшествия работали 15 человек личного состава ГСЧС и 3 единицы техники. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара выясняется.