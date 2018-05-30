30.05.2018 13:26

Пьяный водитель устроил тройное ДТП на Полевой (ФОТО)

Участниками столкновения стали автомобиля Volkswagen Caddi, Ford и ВАЗ-21099.



// Патрульная полиция

Авария произошла около десяти часов утра на улице Полевой, 47а.



Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с автомобилем Ford и автомобилем ВАЗ-21099.



Во время оформлeння ДТП патрульные обнаружили у водителя Volkswagen явные признаки алкогольного опьянения.



Полицeйские предложили мужчине на месте пройти освидетельствование на состояние опьянения, тот согласился. Результат осмотра составил 2.54 промилле, что превышает допустимую норму (0,2 промилле) почти в 13 раз.



На водителя автомобиля Volkswagen инспeкторы составили два административных протокола – за совершение ДТП и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.



Вину водителя определит суд.