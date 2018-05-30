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30.05.2018  15:31   

«Лесоруба» из Первомайского отдали под суд

Незаконный лесоруб уничтожал деревья в лесонасаждениях вблизи железной дороги.


// khar.gp.gov.ua

Разоблачили злоумышленника в конце августа прошлого года в лесонасаждениях вблизи железнодорожной станции Лихачево.

32-летний житель города Первомайский бензопилой уничтожил ясеней, акаций и кленов почти на 60 тысяч гривен.

Никаких документов, которые бы предоставляли разрешение на вырубку древесины, он не имел.
 
Первомайская местная прокуратура передала в районный суд обвинительный акт по незаконной порубки леса (ст. 246 УК Украины), находящегося на балансе ОАО «Украинская железная дорога». Кроме того, готовится исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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