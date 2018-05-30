«Лесоруба» из Первомайского отдали под суд

Незаконный лесоруб уничтожал деревья в лесонасаждениях вблизи железной дороги.
Разоблачили злоумышленника в конце августа прошлого года в лесонасаждениях вблизи железнодорожной станции Лихачево.
32-летний житель города Первомайский бензопилой уничтожил ясеней, акаций и кленов почти на 60 тысяч гривен.
Никаких документов, которые бы предоставляли разрешение на вырубку древесины, он не имел.
Первомайская местная прокуратура передала в районный суд обвинительный акт по незаконной порубки леса (ст. 246 УК Украины), находящегося на балансе ОАО «Украинская железная дорога». Кроме того, готовится исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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