30.05.2018 15:31

«Лесоруба» из Первомайского отдали под суд

Незаконный лесоруб уничтожал деревья в лесонасаждениях вблизи железной дороги.



// khar.gp.gov.ua

Разоблачили злоумышленника в конце августа прошлого года в лесонасаждениях вблизи железнодорожной станции Лихачево.

32-летний житель города Первомайский бензопилой уничтожил ясеней, акаций и кленов почти на 60 тысяч гривен.

Никаких документов, которые бы предоставляли разрешение на вырубку древесины, он не имел.



Первомайская местная прокуратура передала в районный суд обвинительный акт по незаконной порубки леса (ст. 246 УК Украины), находящегося на балансе ОАО «Украинская железная дорога». Кроме того, готовится исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев.