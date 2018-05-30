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30.05.2018  17:01   

Продавец «горячего» кино устроил студию на дому

Харьковские правоохранители разоблачили мужчину в распространении запрещенного видео


// Нацполиция

39-летний житель Основянского района в собственном доме записывал на DVD-R диски кинопродукцию, что имеет порнографический характер с целью дальнейшего сбыта.

Покупателей «горячего» кино злоумышленник находил через Интернет.

Полиция установила 13 фактов продажи дисков.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2, 3 ст. 301 (изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, а также сбыт кинопродукции порнографического характера) Уголовного кодекса Украины. Санция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  видео, порнография, полиция, харьков
 
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