На салтовском перекрестке – ДТП с тремя автомобилями (ФОТО)

Авария произошла около десяти часов утра 30 мая возле перекрестка проспектов Юбилейного и Льва Ландау.
Участниками события стали автомобили «Suzuki», «Toyota» и «Peugeot».
Как сообщили патрульные, водитель автомобиля «Peugeot», двигавшийся по Юбилейному проспекту, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с едущим впереди автомобилем «Toyota». От удара автомобиль «Toyota» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Suzuki», который двигался во встречном направлении.
На водителя автомобиля «Peugeot 206» инспeкторы составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
В дальнейшем админматeриалы пeрeдадут в суд.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: