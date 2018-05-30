30.05.2018 16:29

На салтовском перекрестке – ДТП с тремя автомобилями (ФОТО)

Авария произошла около десяти часов утра 30 мая возле перекрестка проспектов Юбилейного и Льва Ландау.



// Патрульная полиция

Участниками события стали автомобили «Suzuki», «Toyota» и «Peugeot».



Как сообщили патрульные, водитель автомобиля «Peugeot», двигавшийся по Юбилейному проспекту, не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с едущим впереди автомобилем «Toyota». От удара автомобиль «Toyota» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Suzuki», который двигался во встречном направлении.



На водителя автомобиля «Peugeot 206» инспeкторы составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем админматeриалы пeрeдадут в суд.