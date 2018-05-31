31.05.2018 11:00

На Салтовке сгорел внедорожник (ФОТО)

Машина была припаркована во дворе жилого комплекса «Янтарный» на проспекте Тракторостроителей, 94 В.



// ГСЧС

Сообщение о пожаре поступило спасателям около половины второго ночи 31 марта. Возле многоэтажного жилого дома горел внедорожник «Toyota Land Cruiser».



На тушение выезжали два оперативных отделения 5-й пожарной части на автоцистернах. Когда пожарные прибыли на место, автомобиль почти полностью был охвачен огнем. Площадь пожара составляла около 6 кв.м. Открытое пламя грозило также двум легковушкам, которые стояли по обе стороны от горящего джипа.



В течение 20 минут пожарных удалось локализовать огонь с помощью пены. Окончательная ликвидация пожара произошла к двум часам ночи. Соседние машины удалось спасти, они получили лишь незначительных повреждений.



Причина возникновения возгорания устанавливается.