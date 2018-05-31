Две авиационные бомбы откопал житель Харьковщины в своем дворе

29 мая в селе Степное Богодуховского района в частном дворе обнаружены заржавевшие боеприпасы.
Снаряды времен Второй мировой войны откопал хозяин дома во время проведения земельно-строительных работ.
Сразу после обнаружения мужчина прекратил работу и вызвал спасателей.
Специалисты идентифицировали найденные предметы как авиационные фугасные бомбы времен Второй мировой войны весом 50 и 100 кг.
На следующий день пиротехники взорвали снаряды на специальной подрывной площадке за пределами населенного пункта. Пострадавших нет.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
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