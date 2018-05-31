31.05.2018 12:03

Две авиационные бомбы откопал житель Харьковщины в своем дворе

29 мая в селе Степное Богодуховского района в частном дворе обнаружены заржавевшие боеприпасы.



// ГСЧС

Снаряды времен Второй мировой войны откопал хозяин дома во время проведения земельно-строительных работ.

Сразу после обнаружения мужчина прекратил работу и вызвал спасателей.



Специалисты идентифицировали найденные предметы как авиационные фугасные бомбы времен Второй мировой войны весом 50 и 100 кг.



На следующий день пиротехники взорвали снаряды на специальной подрывной площадке за пределами населенного пункта. Пострадавших нет.