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31.05.2018  12:03   

Две авиационные бомбы откопал житель Харьковщины в своем дворе

29 мая в селе Степное Богодуховского района в частном дворе обнаружены заржавевшие боеприпасы.


// ГСЧС

Снаряды времен Второй мировой войны откопал хозяин дома во время проведения земельно-строительных работ.

Сразу после обнаружения мужчина прекратил работу и вызвал спасателей.

Специалисты идентифицировали найденные предметы как авиационные фугасные бомбы времен Второй мировой войны весом 50 и 100 кг.

На следующий день пиротехники взорвали снаряды на специальной подрывной площадке за пределами населенного пункта. Пострадавших нет.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
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