Под Харьковом «черный» лесоруб основательно проредил сосновую рощу

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 31 мая Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 31 мая В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.