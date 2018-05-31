Под Харьковом «черный» лесоруб основательно проредил сосновую рощу

Правонарушитель нанес районному лесному хозяйству материальный ущерб на сумму почти 54 тысячи гривен.
Вырубка происходила в Волчанском районе. Местный житель сообщил в полицию, что неизвестный рубит деревья в посадке.
На месте правоохранители задержали 43-летнего жителя Волчанска, который с помощью бензопилы срезал 21 сосну.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
влажн.:
давл.:
ветер: