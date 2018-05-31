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31.05.2018  11:26   

Под Харьковом «черный» лесоруб основательно проредил сосновую рощу

Правонарушитель нанес районному лесному хозяйству материальный ущерб на сумму почти 54 тысячи гривен.


// Нацполиция

Вырубка происходила в Волчанском районе. Местный житель сообщил в полицию, что неизвестный рубит деревья в посадке.

На месте правоохранители задержали 43-летнего жителя Волчанска, который с помощью бензопилы срезал 21 сосну.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вырубка леса, полиция, харьков
 
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