31.05.2018 13:31

Рецидивист выращивал на огороде плантацию конопли (ФОТО)

Мужчине грозит новый срок до семи лет лишения свободы.



// Нацполиция

Изюмские полицейские пришли с обыском к 39-летнему местному жителю, получив информацию о том, что ранее судимый за употребление наркотических веществ мужчина может быть причастен к незаконным операциям с наркотиками.



В домовладении правоохранители обнаружили бумажные свертки с веществом растительного происхождения зеленого цвета и 115 кустов зеленых насаждений, похожих на коноплю, которые росли на огороде.



Мужчина не стал отрицать, что изъятые наркотики принадлежат ему. Он объяснил, что наркотики употребляет в течение нескольких лет. Наркотическое вещество производит самостоятельно для собственного потребления из растений, выращенных на собственном огороде.



Следователь Изюмского отдела полиции открыл уголовные производства по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.