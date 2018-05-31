Главная Новости Криминал и происшествия Рецидивист выращивал на огороде плантацию конопли (ФОТО)
31.05.2018  13:31   

Рецидивист выращивал на огороде плантацию конопли (ФОТО)

Мужчине грозит новый срок до семи лет лишения свободы.


// Нацполиция

Изюмские полицейские пришли с обыском к 39-летнему местному жителю, получив информацию о том, что ранее судимый за употребление наркотических веществ мужчина может быть причастен к незаконным операциям с наркотиками.

В домовладении правоохранители обнаружили бумажные свертки с веществом растительного происхождения зеленого цвета и 115 кустов зеленых насаждений, похожих на коноплю, которые росли на огороде.

Мужчина не стал отрицать, что изъятые наркотики принадлежат ему. Он объяснил, что наркотики употребляет в течение нескольких лет. Наркотическое вещество производит самостоятельно для собственного потребления из растений, выращенных  на собственном огороде.

Следователь Изюмского отдела полиции открыл уголовные производства по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.05 Криминал и происшествия На Харьковщине правоохранители разоблачили группу наркоторговцев из числа военнослужащих 21.05 Криминал и происшествия Законспирированный наркосбытчик попался на продаже дозы 18.05 Криминал и происшествия Полицейские изъяли у мужчины наркотики
 
 

Видео

Малышей и их родителей из детского хосписа в преддверии Дня защиты детей поздравили с праздником
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 