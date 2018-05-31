Главная Новости Криминал и происшествия По шаткому мостику контрабантисты переправляли из России УАЗ с центнером рыбы (ФОТО)
31.05.2018  15:02   

По шаткому мостику контрабантисты переправляли из России УАЗ с центнером рыбы (ФОТО)

Пограничники отдела «Волчанск» задержали у российско-украинской границы автомобиль с 20-ю ящиками свежемороженой рыбы.


// Госпогранслужба

Движение автомобиля от границы с Россией в направлении населенного пункта Зыбино пограничники обнаружили с помощью прибора ночного видения.

Для задержания предполагаемых правонарушителей на место сразу же выдвинулась совместная группа пограничников и сотрудников СБУ.

На расстоянии 500 метров от государственной границы выявлено и задержано транспортное средство УАЗ под управлением гражданина Украины 1991 года рождения. Он упаковал машину 20 ящиками свежемороженой рыбы общим весом около 100 килограммов.

После составления всех административных документов товар и автомобиль переданы сотрудникам фискальной службы. Сумма товара устанавливается.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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