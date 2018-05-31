31.05.2018 15:02

По шаткому мостику контрабантисты переправляли из России УАЗ с центнером рыбы (ФОТО)

Пограничники отдела «Волчанск» задержали у российско-украинской границы автомобиль с 20-ю ящиками свежемороженой рыбы.



// Госпогранслужба

Движение автомобиля от границы с Россией в направлении населенного пункта Зыбино пограничники обнаружили с помощью прибора ночного видения.

Для задержания предполагаемых правонарушителей на место сразу же выдвинулась совместная группа пограничников и сотрудников СБУ.

На расстоянии 500 метров от государственной границы выявлено и задержано транспортное средство УАЗ под управлением гражданина Украины 1991 года рождения. Он упаковал машину 20 ящиками свежемороженой рыбы общим весом около 100 килограммов.



После составления всех административных документов товар и автомобиль переданы сотрудникам фискальной службы. Сумма товара устанавливается.