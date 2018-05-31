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31.05.2018  16:29   

Под Харьковом накрыли наркопритон

Жителю Волчанска, разоблаченному в организации наркопритона, грозит до пяти лет тюрьмы.


// Нацполиция

В Волчанский отдел полиции поступила информация о том, что на территории одного из домовладений города неизвестные употребляют наркотики.

Во время осмотра помещения 35-летнего мужчины работники районной полиции обнаружили в летней кухне вещества для изготовления наркотиков и медицинские шприцы.

На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник предоставлял помещение для незаконного изготовления и употребления наркотических средств своим 28 и 36-летним товарищам.

Работники полиции изъяли из квартиры пустые шприцы и посуду со следами наслоения вещества коричневого цвета.

По словам начальника Волчанского отдела полиции полковника полиции Сергея Човпана, подозреваемый в течение нескольких лет готовил и употреблял наркотические вещества со своими товарищами, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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