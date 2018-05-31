Отзывчивый харьковчанин дал позвонить и остался без телефона

Патрульные оперативно разыскали мужчину, который сбежал с телефоном.
Кража произошла на Александровском проспекте ранним утром четверга.
Незнакомец попросил у мужчины телефон, чтобы позвонить, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Потерпевший вызвал полицию. Патрульные выяснили, как выглядел неизвестный, и начали его поиски.
Когда превоохранители нашли разыскиваемого мужчины, у него при себе был украденный телефон.
Полицейские выяснили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу (ст. 185 УК) и грабеж (ст.186 УК).
Обстоятельствя происшествия установит следственно-оперативная группа.
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