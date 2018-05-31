31.05.2018 16:15

Харьковский «любитель» автомобильных запчастей, задержан полицией

На счету подозреваемого - 9 краж аккумуляторных батарей из автомобилей. Сумма ущерба составляет более 10 тысяч гривен.



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Принятыми мерами работники Основянского отдела полиции разоблачили в совершении преступлений 23-летнего ранее неоднократно судимого мужчину. Во время досудебного расследования было установлено, что злоумышленник в ночное время открывал капот автомобилей, припаркованных во дворах домов и демонтировал оттуда аккумуляторные батареи.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.