Харьковский «любитель» автомобильных запчастей, задержан полицией

На счету подозреваемого - 9 краж аккумуляторных батарей из автомобилей. Сумма ущерба составляет более 10 тысяч гривен.
Принятыми мерами работники Основянского отдела полиции разоблачили в совершении преступлений 23-летнего ранее неоднократно судимого мужчину. Во время досудебного расследования было установлено, что злоумышленник в ночное время открывал капот автомобилей, припаркованных во дворах домов и демонтировал оттуда аккумуляторные батареи.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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