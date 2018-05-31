31.05.2018 17:15

В Харькове стартовало мероприятие «Лето-2018»

С целью обеспечения общественной безопасности и порядка, а также безопасности детей во время летнего отдыха и оздоровления с 25 мая работниками полиции начато профилактические мероприятия под условным названием «Лето-2018».



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С наступлением летнего сезона наблюдается существенное обострение ситуации с гибелью детей. Лишь с наступлением теплого времени года на территории Харьковского региона зарегистрировано ряд несчастных случаев с детьми, которые случились с прямой или опосредованной вине взрослых.

Так, 25 мая в селе Песочин по вине отца в ванной захлебнулся годовалый мальчик. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

29 мая в городе Люботин по неосторожности матери и бабушки выпал из окна второго этажа полуторагодовалый мальчик.

Еще одной опасностью для детей является водяной травматизм. Каждый четвертый утонувший - ребенок. Из числа утонувших детей 63% умели плавать, однако из-за растерянности, неопытность ребенок может быть отнесена течением, брошенная на камень прибоем, затянутая водоворотом, попасть под корпус или винт судна.

Главное правило - когда купаешь ребенка ни в коем случае не оставляй его одого.

Полицейские обращаются к взрослым с просьбой усилить внимание за поведением детей, выполнять свои родительские обязанности по обеспечению безопасности детей, их жизни и здоровья.