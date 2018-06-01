ДТП на Московском: есть пострадавшие (ФОТО)

1 июня 2018 около третьего часа ночи на перекрестке ул. Полевая и пр-т Московский произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
Участники происшествия автомобиль «Lexus nx300n» и автомобиль «Volkswagen Transporter».
Пострадавшего водителя автомобиля «Volkswagen» медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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