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01.06.2018  09:57   

ДТП на Московском: есть пострадавшие (ФОТО)

1 июня 2018 около третьего часа ночи на перекрестке ул. Полевая и пр-т Московский произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.


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Участники происшествия автомобиль «Lexus nx300n» и автомобиль «Volkswagen Transporter».

Пострадавшего водителя автомобиля «Volkswagen» медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная Полициия
 Тэги:  дтп, проспект, харьков, полиция
 
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