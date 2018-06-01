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01.06.2018  10:42   

На Героев Труда столкнулись «семерка» и Daewoo Nexia, есть пострадавшие (ФОТО)

1 июня 2018 около третьего часа ночи на ул. Героев Труда, 15 произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.


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Участники происшествия автомобиль «ВАЗ-2107» и автомобиль «Daewoo Nexia».

Пострадавшего водителя автомобиля «Daewoo Nexia» медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  дтп, семерка, харьков, улица
 
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