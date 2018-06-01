01.06.2018 11:41

На станции метро «Проспект Гагарина» полицейские задержали гражданина с пистолетом

В ходе проведения операции «Оружие и взрывчатка» во время проверки документов у 55-летнего жителя Харьковской области правоохранители обнаружили оружие и 23 патронов.



// Facebook

Полицейские задокументировали факт правонарушения. Вещественное доказательство изъяли и направили для проведения экспертизы.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Проверка продолжается.