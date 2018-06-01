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01.06.2018  12:14   

Полицией задержан иностранец, который ограбил врача

Сейчас гражданину другого государства сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога размером 140 тыс. грн.


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Информация о том, что в одном из медицинских учреждений Харькова, неизвестный напал на врача и отобрал у него мобильный телефон поступило в Шевченковский отдела полиции.

На месте происшествия полицейские установили обстоятельства и личность подозреваемого. Им оказался 24-летний иностранный студент одного из вузов города. В тот день молодой человек пришел в больницу, якобы, к своему брату. В больнице мужчине сообщили, что его родственник не проходит лечение в данном учреждении. Тогда юноша спровоцировал ссору с медицинским персоналом. В ходе конфликта иностранец отобрал телефон у врача и пытался убежать. Однако злоумышленника задержали полицейские, которые несут службу на территории больницы.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  полиция, иностранец, харьков, вор
 
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