Главная Новости Криминал и происшествия Под утро в многоэтажке на Павловом Поле горела квартира: пожарные эвакировали 40 жильцов
01.06.2018  12:59   

Под утро в многоэтажке на Павловом Поле горела квартира: пожарные эвакировали 40 жильцов

Пожар произошел около пяти часов утра 1 июня в доме 31в по проспекту Науки.


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Как солили в оперативной сводке ХОГА, горели домашние вещи на площади 15 кв.м.

Пожарных вызвали в 5:20.

Спасатели эвакуировали 40 жильцов дома с верхних этажей.

Пострадавших нет.

Тэги:  пожар, харьков
 
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