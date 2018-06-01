Под утро в многоэтажке на Павловом Поле горела квартира: пожарные эвакировали 40 жильцов

Пожар произошел около пяти часов утра 1 июня в доме 31в по проспекту Науки.
Как солили в оперативной сводке ХОГА, горели домашние вещи на площади 15 кв.м.
Пожарных вызвали в 5:20.
Спасатели эвакуировали 40 жильцов дома с верхних этажей.
Пострадавших нет.
Первый день лета хорош, чтобы довести до конца ранее начатое. Не ищите сложных путей – сегодня наиболее эффективными будут простые и проверенные средства.
Лето в Харькове начнется похолоданием и новым витком магнитных бурь. Ясно, осадков не ожидается.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
влажн.:
давл.:
ветер: