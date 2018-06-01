Главная Новости Криминал и происшествия Ночью на набережной сгорел автомобиль (ФОТО)
01.06.2018  14:00   

Ночью на набережной сгорел автомобиль (ФОТО)

Легковой автомобиль «Chery Amulet» сгорел 1 июня на Гимназической набережной, 26.


// ГСЧС

Спасателей вызвали в 1:42.

Когда два обделения пожарных на автоцистернах прибыли на место, огнем был охвачен почти весь автомобиль «Chery Amulet». Площадь пожара составила 6 кв.м.

Огнеборцы подали пожарный ствол и уже в 1:50 локализовали возгорание. Окончательная ликвидация огня состоялась в 2:04.

Причина возгорания устанавливается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.06 Криминал и происшествия Дедушка и внук погибли на пожаре под Харьковом 01.06 Криминал и происшествия Под утро в многоэтажке на Павловом Поле горела квартира: пожарные эвакировали 40 жильцов 31.05 Криминал и происшествия На Салтовке сгорел внедорожник (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием на заводе "Свет Шахтера"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 