Ночью на набережной сгорел автомобиль (ФОТО)

Легковой автомобиль «Chery Amulet» сгорел 1 июня на Гимназической набережной, 26.
Спасателей вызвали в 1:42.
Когда два обделения пожарных на автоцистернах прибыли на место, огнем был охвачен почти весь автомобиль «Chery Amulet». Площадь пожара составила 6 кв.м.
Огнеборцы подали пожарный ствол и уже в 1:50 локализовали возгорание. Окончательная ликвидация огня состоялась в 2:04.
Причина возгорания устанавливается.
Первый день лета хорош, чтобы довести до конца ранее начатое. Не ищите сложных путей – сегодня наиболее эффективными будут простые и проверенные средства.
Лето в Харькове начнется похолоданием и новым витком магнитных бурь. Ясно, осадков не ожидается.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
влажн.:
давл.:
ветер: