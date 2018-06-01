01.06.2018 14:00

Ночью на набережной сгорел автомобиль (ФОТО)

Легковой автомобиль «Chery Amulet» сгорел 1 июня на Гимназической набережной, 26.



// ГСЧС

Спасателей вызвали в 1:42.

Когда два обделения пожарных на автоцистернах прибыли на место, огнем был охвачен почти весь автомобиль «Chery Amulet». Площадь пожара составила 6 кв.м.

Огнеборцы подали пожарный ствол и уже в 1:50 локализовали возгорание. Окончательная ликвидация огня состоялась в 2:04.



Причина возгорания устанавливается.