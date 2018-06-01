Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом автомобиль съехал в кювет, водитель погиб
01.06.2018  14:28   

Под Харьковом автомобиль съехал в кювет, водитель погиб

Авария произошла вечером 31 мая в Балаклейском районе.


// Facebook

О дорожно-транспортном происшествии сообщиили в оперативной сводке ХОГА.

«Около 21.00 вблизи села Яковенкового водитель автомобиля Nissan 1956 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных травм погиб на месте», – говорится в сообщении.

Тэги:  дтп, харьков
 
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