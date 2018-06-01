Под Харьковом автомобиль съехал в кювет, водитель погиб

Авария произошла вечером 31 мая в Балаклейском районе.
О дорожно-транспортном происшествии сообщиили в оперативной сводке ХОГА.
«Около 21.00 вблизи села Яковенкового водитель автомобиля Nissan 1956 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных травм погиб на месте», – говорится в сообщении.
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Лето в Харькове начнется похолоданием и новым витком магнитных бурь. Ясно, осадков не ожидается.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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