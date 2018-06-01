Пешком из России женщина несла 24 килограмма табака

31 мая, в день борьбы с курением, харьковские таможенники пресекли контрабанду табака для кальянов.
Нарушительницк выявили в пункте пропуска «Гоптовка».
Гражданка Украины, направляясь пешим ходом из России в Украину, несла в сумках с личными вещами 478 пачек табака для кальянов весом 24 килограмма. Стоимость груза составила 10680 гривен.
При этом во время устного декларирования женщина заявила об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению предметов, только подарки для сына.
Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.
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