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01.06.2018  15:31   

Пешком из России женщина несла 24 килограмма табака

31 мая, в день борьбы с курением, харьковские таможенники пресекли контрабанду табака для кальянов.


// kh.sfs.gov.ua

Нарушительницк выявили в пункте пропуска «Гоптовка».

Гражданка Украины, направляясь пешим ходом из России в Украину, несла в сумках с личными вещами 478 пачек табака для кальянов весом 24 килограмма. Стоимость груза составила 10680 гривен.

При этом во время устного декларирования женщина заявила об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению предметов, только подарки для сына.

Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  контрабанда, таможня, харьков
 
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