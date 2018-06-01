Главная Новости Криминал и происшествия Дедушка и внук погибли на пожаре под Харьковом
01.06.2018  16:30   

Дедушка и внук погибли на пожаре под Харьковом

Около пяти утра 1 июня в селе Лукьянцы Харьковского района загорелась квартира в в четырехэтажном жилом доме на улице Победы.


// ГСЧС

Пожаргным о происшествии сообщили в 4:43.

Тушили возгорание пожарно-спасательное подразделение из ближайшего поселка Липцы, а также еще одно из Харькова.

Горела одна из квартир на четвертом этаже. Подразделение, первым прибывшее на место, обнаружило в полностью задымленном помещении тело 37-летнего мужчины. Как впоследствии выяснилось, внука хозяина дома. Он уже не подавал признаков жизни.

Очаг пожара находился в одной из жилых комнат, где спасатели обнаружили тело самого хозяина, 1934 года рождения. Огонь охватил домашние вещи и мебель на площади 8 кв.м.

В течение часа спасатели локализовали пожар и через через полчаса полностью потушили.

Причина и окончательные обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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