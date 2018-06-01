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01.06.2018  18:05   

Пуешественницу без документов задержали в кукурузном поле возле границы

Женщина пыталась незаконно попасть в Россию вне пункта пропуска.


// Госпогранслужба

Пограничникам сообщили о движении неизвестного в сторону границы.

Выдвинувшись для проверки информации, пограничный отряд задержал женщину без документов. Она пыталась незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Токаревка.

Продолжаются мероприятия по установлению личности задержанной.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима женщине грозит административная ответственность.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  нелегал, пограничники, харьков
 
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