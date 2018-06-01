Пуешественницу без документов задержали в кукурузном поле возле границы

Женщина пыталась незаконно попасть в Россию вне пункта пропуска.
Пограничникам сообщили о движении неизвестного в сторону границы.
Выдвинувшись для проверки информации, пограничный отряд задержал женщину без документов. Она пыталась незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Токаревка.
Продолжаются мероприятия по установлению личности задержанной.
За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима женщине грозит административная ответственность.
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