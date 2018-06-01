В Национальном природном парке «Слобожанский» незаконно рубили деревья

Правоохранители разоблачили 35-летнего жителя Красноккутского района в незаконной вырубке деревьев.
Полицейские задержали злоумышленника на месте преступления. Мужчина успел спилить 65 деревьев липы. Своими действиями мужчина причинил материальный ущерб почти на 8 тысяч гривен.
Следователем Краснокутского отделения полиции открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Следствие продолжается.
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