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01.06.2018  19:00   

Банковские клерки смошенничали с кредитами на 4 миллиона гривен

Харьковские следователи завершили досудебное расследование по факту махинаций работников банковского учреждения.


// Нацполиция

Всего задокументировано 10 эпизодов преступной деятельности указанных лиц. От действий злоумышленников банку был нанесен материальный ущерб на общую сумму около 4 миллионов гривен. С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество подозреваемых наложен арест.

Следствием установлено, что в течение 2007-2008 годов начальник одного из отделений банковского учреждения вместе с сотрудниками отделения организовал преступную схему завладения средствами банка. Под видом оказания гражданам средств в кредит они изготавливали поддельные документы. На их основании злоумышленники от имени граждан получали от банковского учреждения деньги.

Следователями отдела по расследованию особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями СУ ГУНП в Харьковской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении данной организованной преступной группы.

Обвинительный акт направлен на рассмотрение в один из судов города Харькова. Злоумышленникам грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
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