Банковские клерки смошенничали с кредитами на 4 миллиона гривен

Харьковские следователи завершили досудебное расследование по факту махинаций работников банковского учреждения.
Всего задокументировано 10 эпизодов преступной деятельности указанных лиц. От действий злоумышленников банку был нанесен материальный ущерб на общую сумму около 4 миллионов гривен. С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество подозреваемых наложен арест.
Следствием установлено, что в течение 2007-2008 годов начальник одного из отделений банковского учреждения вместе с сотрудниками отделения организовал преступную схему завладения средствами банка. Под видом оказания гражданам средств в кредит они изготавливали поддельные документы. На их основании злоумышленники от имени граждан получали от банковского учреждения деньги.
Следователями отдела по расследованию особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями СУ ГУНП в Харьковской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении данной организованной преступной группы.
Обвинительный акт направлен на рассмотрение в один из судов города Харькова. Злоумышленникам грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.
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