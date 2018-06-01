Местный Отелло из ревности избил несовершеннолетнюю

23-летний житель Нововодолажского района нанес 15-летней девушке около 15 ударов руками и ногами по различным частям тела.
Об избиении правоохранителям 10 мая сообщила 60-летняя бабушки девушки.
При выезде на место полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 23-летний житель района.
Как выяснилось, злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, пришел домой к 15-летней подруге. Во время разговора между ними произошел конфликт на почве ревности. Мужчина толкнул девушку, она упала и ударилась затылком о подоконник. Пытаясь избежать дальнейшего избиения, несовершеннолетняя выбежала из дома, однако обидчик догнал ее и начал наносить удары руками и ногами по туловищу и конечностям потерпевшей.
Следователи Нововодолажского отделения полиции открыли по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время материалы досудебного расследования направлены на рассмотрение в районный суд. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 2 лет ограничения воли.
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