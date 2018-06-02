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02.06.2018  11:05   

ДТП на Плехановской: Chevrolet не пропустил мотоцикл

Авария произошла 1 июня около шести часов вечера на улице Плехановской, 73.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля "Chevrolet Cruze" не предоставил преимущества в движении мотоцикла "Honda", который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля "Chevrolet" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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