ДТП на Плехановской: Chevrolet не пропустил мотоцикл

Авария произошла 1 июня около шести часов вечера на улице Плехановской, 73.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Chevrolet Cruze" не предоставил преимущества в движении мотоцикла "Honda", который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля "Chevrolet" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.
Стремления и возможности будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
На выходных в Харькове – тепло и без осадков.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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