02.06.2018 11:05

ДТП на Плехановской: Chevrolet не пропустил мотоцикл

Авария произошла 1 июня около шести часов вечера на улице Плехановской, 73.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля "Chevrolet Cruze" не предоставил преимущества в движении мотоцикла "Honda", который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

В результате происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля "Chevrolet" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.