Главная Новости Криминал и происшествия Чиновник «Укрзалізниці» требовал взятку с уборщиков Южного вокзала (ФОТО)
02.06.2018  11:54   

Чиновник «Укрзалізниці» требовал взятку с уборщиков Южного вокзала (ФОТО)

Один из руководителей вокзальной станции Харьков-Пассажирский требовал 350 тысяч за оплату выполненных работ.


// ssu.gov.ua

Правоохранители установили, что чиновник «Укрзалізниці», привлекая сообщника, требовал от представителя одного из субъектов хозяйствования «откат» в размере почти 350 000 гривен за гарантию оплаты по уже заключенному договору по уборке помещений и прилегающей территории харьковского вокзала.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в служебном кабинете во время получения взятки.

Сейчас решается вопрос об объявлении чиновнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Источник:   СБУ
 Тэги:  взятка, прокуратура, сбу, харьков
 
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