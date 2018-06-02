Чиновник «Укрзалізниці» требовал взятку с уборщиков Южного вокзала (ФОТО)

Один из руководителей вокзальной станции Харьков-Пассажирский требовал 350 тысяч за оплату выполненных работ.
Правоохранители установили, что чиновник «Укрзалізниці», привлекая сообщника, требовал от представителя одного из субъектов хозяйствования «откат» в размере почти 350 000 гривен за гарантию оплаты по уже заключенному договору по уборке помещений и прилегающей территории харьковского вокзала.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в служебном кабинете во время получения взятки.
Сейчас решается вопрос об объявлении чиновнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Стремления и возможности будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
На выходных в Харькове – тепло и без осадков.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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