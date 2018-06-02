02.06.2018 11:54

Чиновник «Укрзалізниці» требовал взятку с уборщиков Южного вокзала (ФОТО)

Один из руководителей вокзальной станции Харьков-Пассажирский требовал 350 тысяч за оплату выполненных работ.



// ssu.gov.ua

Правоохранители установили, что чиновник «Укрзалізниці», привлекая сообщника, требовал от представителя одного из субъектов хозяйствования «откат» в размере почти 350 000 гривен за гарантию оплаты по уже заключенному договору по уборке помещений и прилегающей территории харьковского вокзала.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в служебном кабинете во время получения взятки.



Сейчас решается вопрос об объявлении чиновнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.



Продолжается досудебное расследование.