Бывший сожитель из ревности забил насмерть нового любовника

02.06.2018 15:37

32-летнего злоумышленника задержали в течение нескольких часов.

1 июня около 19.20 в дежурную часть Основянского отдела полиции поступило сообщение от медиков о том, что в одной из квартир на территории района обнаружено тело 30-летнего мужчины без признаков жизни.

В течение нескольких часов оперативники отдела полиции задержали 32-летнего подозреваемого.