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02.06.2018  15:37   

Бывший сожитель из ревности забил насмерть нового любовника

32-летнего злоумышленника задержали в течение нескольких часов.


// Нацполиция

1 июня около 19.20 в дежурную часть Основянского отдела полиции поступило сообщение от медиков о том, что в одной из квартир на территории района обнаружено тело 30-летнего мужчины без признаков жизни.

В течение нескольких часов оперативники отдела полиции задержали 32-летнего подозреваемого.

ВЫяснилось, что задержанный пришел в квартиру бывшей сожительницы, где она проживала с новым мужчиной. На почве ревности он нанес оппоненту телесные повреждения в область головы. От полученных травм пострадавший скончался.

По данному факту следователем открыто уголовное производство ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина находится под стражей. Следственные действия продолжаются.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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