Бывший сожитель из ревности забил насмерть нового любовника

32-летнего злоумышленника задержали в течение нескольких часов.
1 июня около 19.20 в дежурную часть Основянского отдела полиции поступило сообщение от медиков о том, что в одной из квартир на территории района обнаружено тело 30-летнего мужчины без признаков жизни.
В течение нескольких часов оперативники отдела полиции задержали 32-летнего подозреваемого.
По данному факту следователем открыто уголовное производство ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина находится под стражей. Следственные действия продолжаются.
Стремления и возможности будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
На выходных в Харькове – тепло и без осадков.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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