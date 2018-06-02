02.06.2018 16:04

В Харьковском гипермаркете с большой высоты упал работник

Пострадавшего доставили в реанимацию Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи с черепно-мозговой травмой. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.



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Сообщение о происшествии, которое произошло в гипермаркете на проспекте Гагарина, поступило в полицию 1 июня около 17.30.

Как выяснилось, 21-летний мужчина чинил кондиционер в одном из отделов торгового заведения. Он не удержался и упал с высоты 2,5 метра.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.