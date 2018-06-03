03.06.2018 10:25

Сумских пограничников задержали на взятке в Харькове (ФОТО)

Действующий руководитель отдела по Сумскому пограничному отряду вместе с бывшим руководителем одного из подразделений Восточного регионального управления ГПС Украины требовали от военнослужащего Сумского пограничного отряда 17 000 долларов за назначение его на должность.



// Нацполиция

Злоумышленников задержали сразу после получения второй части неправомерной выгоды в размере 12 000 долларов США. Передача средств проходила в Харькове.



Оперативные следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас решается вопрос об уведомлении данным лицам о подозрении и вручения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.