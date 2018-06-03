Сумских пограничников задержали на взятке в Харькове (ФОТО)

Действующий руководитель отдела по Сумскому пограничному отряду вместе с бывшим руководителем одного из подразделений Восточного регионального управления ГПС Украины требовали от военнослужащего Сумского пограничного отряда 17 000 долларов за назначение его на должность.
Злоумышленников задержали сразу после получения второй части неправомерной выгоды в размере 12 000 долларов США. Передача средств проходила в Харькове.
Оперативные следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об уведомлении данным лицам о подозрении и вручения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Любые виды отдыха на природе или в новом месте – от семейного пикника до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны. Звезды обещают принести массу позитива.
На выходных в Харькове – тепло и без осадков.
3 июня 2018 впервые отмечается Всемирный день велосипеда.
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