Главная Новости Криминал и происшествия Сумских пограничников задержали на взятке в Харькове (ФОТО)
03.06.2018  10:25   

Сумских пограничников задержали на взятке в Харькове (ФОТО)

Действующий руководитель отдела по Сумскому пограничному отряду вместе с бывшим руководителем одного из подразделений Восточного регионального управления ГПС Украины требовали от военнослужащего Сумского пограничного отряда 17 000 долларов за назначение его на должность.


// Нацполиция

Злоумышленников задержали сразу после получения второй части неправомерной выгоды в размере 12 000 долларов США. Передача средств проходила в Харькове.

Оперативные следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об уведомлении данным лицам о подозрении и вручения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
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