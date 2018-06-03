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03.06.2018  14:14   

На Холодной Горе ребенок выпал из окна четвертого этажа

Трехлетнюю девочку с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами госпитализировали в отделение политравмы больницы скорой и неотложной медицинской помощи.


bagnet.org

Сообщение о падении трехлетнего ребенка из окна на четвертом этаже дома по Волонтерской улицей поступило в полицию 2 июня в 14.30.

На момент происшествия ребенок находился дома вместе с отцом.

Данный факт внесен в Журнала единого реестра заявлений и сообщений.

Полицейские устанавливают обстоятельства падения малолетнего ребенка из окна.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выпал из окна, ребенок, полиция, харьков
 
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