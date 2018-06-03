На Холодной Горе ребенок выпал из окна четвертого этажа

Трехлетнюю девочку с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами госпитализировали в отделение политравмы больницы скорой и неотложной медицинской помощи.
Сообщение о падении трехлетнего ребенка из окна на четвертом этаже дома по Волонтерской улицей поступило в полицию 2 июня в 14.30.
На момент происшествия ребенок находился дома вместе с отцом.
Данный факт внесен в Журнала единого реестра заявлений и сообщений.
Полицейские устанавливают обстоятельства падения малолетнего ребенка из окна.
Любые виды отдыха на природе или в новом месте – от семейного пикника до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны. Звезды обещают принести массу позитива.
На выходных в Харькове – тепло и без осадков.
3 июня 2018 впервые отмечается Всемирный день велосипеда.
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