На Салтовке насмерть сбили пешехода

Авария произошла 3 июня около половины девятого вечера на улице Барабашова, 44.
Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Opel совершил наезд на пешехода-женщину.
В результате ДТП пешеход погиб.
Все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Главный рецепт дня – соблюдать меру. Это касается всех сфер: от работы до еды.
Небо затянут облака, которые к вечеру рассеятся. Днем местами ожидается кратковременный дождь c грозой.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
влажн.:
давл.:
ветер: