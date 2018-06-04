На Алексеевке ВАЗ врезался в столб, есть пострадавшие (ФОТО)

Около половины девятого вечера 3 июня на проспекте Победы, 62 произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
Водитель автомобиля "ВАЗ-2105" совершил наезд на столб, сообщили в патрульной полиции.
В результте столкновения пострадали пассажир и водитель автомобиля. Медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Главный рецепт дня – соблюдать меру. Это касается всех сфер: от работы до еды.
Небо затянут облака, которые к вечеру рассеятся. Днем местами ожидается кратковременный дождь c грозой.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
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