Главная Новости Криминал и происшествия На Алексеевке ВАЗ врезался в столб, есть пострадавшие (ФОТО)
04.06.2018  10:40   

На Алексеевке ВАЗ врезался в столб, есть пострадавшие (ФОТО)

Около половины девятого вечера 3 июня на проспекте Победы, 62 произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля "ВАЗ-2105" совершил наезд на столб, сообщили в патрульной полиции.

В результте столкновения пострадали пассажир и водитель автомобиля. Медики госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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