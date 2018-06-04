04.06.2018 10:40

На Алексеевке ВАЗ врезался в столб, есть пострадавшие (ФОТО)

Около половины девятого вечера 3 июня на проспекте Победы, 62 произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.



// Патрульная полиция

Водитель автомобиля "ВАЗ-2105" совершил наезд на столб, сообщили в патрульной полиции.



В результте столкновения пострадали пассажир и водитель автомобиля. Медики госпитализировали их в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.