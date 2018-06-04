04.06.2018 11:24

В харьковской школе разбили мемориальную доску маршалу Жукову

Неизвестные повредили мемориальную доску на фасаде средней школы №127 им. Г.К. Жукова.



// Нацполиция

О произошедшем сообщили в Новобаварский отдел полиции. По словам заявителя, около трех часов ночи 4 июня неизвестные разбили мемориальную мраморную доску на фасаде школы 127 по улице Семинарской, 63а.



На место происшествия выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа местного отдела полиции.



Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.



Проверка продолжается.