Главная Новости Криминал и происшествия Патрульные сняли самоубийцу с подоконника 8 этажа
04.06.2018  11:40   

Патрульные сняли самоубийцу с подоконника 8 этажа

Инцидент произошел в ночь на 3 июня в Киевском районе Харькова.


// Патрульная полиция

Вво время патрулирования полицейские получили сообщение о попытке самоубийства.

На месте правоохранители увидели женщину, которая сидела на подоконнике между 8 и 9 этажами жилого дома.

Она сообщила, что собирается прыгнуть.

После переговоров правоохранителям удалось снять женщину с подоконника.

Сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали неудавшуюся самоубийцу в больницу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  самоубийство, патрульные, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.05 Криминал и происшествия На Гагарина девушка пыталась спрыгнуть моста 15.04 Криминал и происшествия На Салтовке застрелился пенсионер 14.04 Криминал и происшествия Школьница наглоталась таблеток и умерла
 
 

Видео

В Украине весной 2019 года пройдет заседание Международной ассоциации промышленных хлебопекарских предприятий
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 