04.06.2018 11:40

Патрульные сняли самоубийцу с подоконника 8 этажа

Инцидент произошел в ночь на 3 июня в Киевском районе Харькова.



// Патрульная полиция

Вво время патрулирования полицейские получили сообщение о попытке самоубийства.



На месте правоохранители увидели женщину, которая сидела на подоконнике между 8 и 9 этажами жилого дома.

Она сообщила, что собирается прыгнуть.

После переговоров правоохранителям удалось снять женщину с подоконника.

Сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали неудавшуюся самоубийцу в больницу.