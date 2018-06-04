Патрульные сняли самоубийцу с подоконника 8 этажа

Инцидент произошел в ночь на 3 июня в Киевском районе Харькова.
Вво время патрулирования полицейские получили сообщение о попытке самоубийства.
На месте правоохранители увидели женщину, которая сидела на подоконнике между 8 и 9 этажами жилого дома.
Она сообщила, что собирается прыгнуть.
После переговоров правоохранителям удалось снять женщину с подоконника.
Сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали неудавшуюся самоубийцу в больницу.
Главный рецепт дня – соблюдать меру. Это касается всех сфер: от работы до еды.
Небо затянут облака, которые к вечеру рассеятся. Днем местами ожидается кратковременный дождь c грозой.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
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давл.:
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