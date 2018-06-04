04.06.2018 12:01

Поезд сбил неизвестного мужчину

Пострадавший погиб на месте аварии.



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ЧП произошла около половины двенадцатого утра 3 июня на перегоне Беляевка - Лихачево в Первомайской районе.

«Пассажирским поездом № 211 сообщением Новоалексеевка - Харьков был смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте примерно 50 лет», – сообщили в оперативной сводке ХОГА.



В результате происшествия произошла задержка движения указанного поезда на 2 часа 30 минут, а также пассажирского поезда Харьков – Новоалексеевка на полтора часа и 2-х пригородных электропоездов на 11 и 13 минут.

Обстоятельства случившегося выясняет следствеенно-оперативная группа.