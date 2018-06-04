Поезд сбил неизвестного мужчину

Пострадавший погиб на месте аварии.
ЧП произошла около половины двенадцатого утра 3 июня на перегоне Беляевка - Лихачево в Первомайской районе.
«Пассажирским поездом № 211 сообщением Новоалексеевка - Харьков был смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте примерно 50 лет», – сообщили в оперативной сводке ХОГА.
В результате происшествия произошла задержка движения указанного поезда на 2 часа 30 минут, а также пассажирского поезда Харьков – Новоалексеевка на полтора часа и 2-х пригородных электропоездов на 11 и 13 минут.
Обстоятельства случившегося выясняет следствеенно-оперативная группа.
Главный рецепт дня – соблюдать меру. Это касается всех сфер: от работы до еды.
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Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
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