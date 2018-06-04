Главная Новости Криминал и происшествия «Сюрприз» на улице Академика Проскуры, полицейские выявили коробку с боеприпасами (ФОТО)
04.06.2018  13:45   

«Сюрприз» на улице Академика Проскуры, полицейские выявили коробку с боеприпасами (ФОТО)

Взрывотехники изъяли с места происшествия 179 разнокалиберных патронов, гранаты «Ф-1» и «РГН», пять взрывателей.


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Сообщение о том, что у арендованного гаража 38-летний мужчина обнаружил подозрительную коробку, поступило в Киевский отдел полиции 3 июня около 15.00.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

При осмотре в коробке было обнаружено немало патронов, две гранаты, два взрывателя типа «УЗРГМ», взрыватель типа «УДО» и два взрывателя к минометным минам.

Изъятые боеприпасы направлено на исследование. Сейчас устанавливается происхождение и принадлежность боеприпасов. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  боеприпас, коробка, харьков, полиция
 
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