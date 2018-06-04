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04.06.2018  12:31   

На ХТЗ горела квартира: погиб мужчина

Пожар в 4-этажном жилом доме по улице Косарева, 27, произошел утром 3 июня.


// ГСЧС

Спасателей вызвали в 6:35. На тушение выезжало два 2 отделения службы спасения на автоцистернах.

На месте пожарные установили, что в одной из комнат квартиры на 2-м этаже горят диван и домашние вещи. Площадь пожара составила около 6 кв.м.

На полу в комнате спасатели обнаружили тело 48-летнего сына хозяина квартиры. Сам хозяин дома, 76-летний мужчина, находился в другой комнате. Из-за сильного задымления он не мог самостоятельно покинуть жилище. Пожарные вывели его на свежий воздух, где сотрудники скорой оказали ему медицинскую помощь.

В 7:05 пожар был локализован, окончательная ликвидация возгорания состоялась в 7:31.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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