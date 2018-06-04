На ХТЗ горела квартира: погиб мужчина

Пожар в 4-этажном жилом доме по улице Косарева, 27, произошел утром 3 июня.
Спасателей вызвали в 6:35. На тушение выезжало два 2 отделения службы спасения на автоцистернах.
На месте пожарные установили, что в одной из комнат квартиры на 2-м этаже горят диван и домашние вещи. Площадь пожара составила около 6 кв.м.
На полу в комнате спасатели обнаружили тело 48-летнего сына хозяина квартиры. Сам хозяин дома, 76-летний мужчина, находился в другой комнате. Из-за сильного задымления он не мог самостоятельно покинуть жилище. Пожарные вывели его на свежий воздух, где сотрудники скорой оказали ему медицинскую помощь.
В 7:05 пожар был локализован, окончательная ликвидация возгорания состоялась в 7:31.
Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Главный рецепт дня – соблюдать меру. Это касается всех сфер: от работы до еды.
Небо затянут облака, которые к вечеру рассеятся. Днем местами ожидается кратковременный дождь c грозой.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
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