Главная Новости Криминал и происшествия Харьковчанин принуждал детей к съемкам в порно и шантажировал их снимками (ВИДЕО)
04.06.2018  13:03   

Харьковчанин принуждал детей к съемкам в порно и шантажировал их снимками (ВИДЕО)

22-летний житель Харьковской области, используя всемирную сеть Интернет, занимался созданием продукции порнографического характера с участием детей.


// cyberpolice.gov.ua

В противоправных действиях мужчину уличили работники Слободского Управления Департамента киберполиции.

Оперативники киберполиции установили: используя анонимные серверы и меры конспирации, человек зарегистрировался в социальных сетях, в частности - и в запрещенных к использованию на территории Украины. На этих ресурсах он знакомился с несовершеннолетними лицами и входил к ним в доверие. После этого мужчина под вымышленным предлогом заставлял детей к созданию изображений порнографического характера с их участием. Полученную фото- и видеопродукцию злоумышленник использовал для собственных нужд и для обмена на тематическом российском закрытом веб-ресурсе.

Во время проведения досудебного расследования специалисты по техническому подразделения Департамента киберполиции установили реальный IP-адрес, с которого злоумышленник осуществлял выход в Интернет. В дальнейшем было установлено и местонахождение злоумышленника.

Совместно со следователями полиции Харьковщины работники киберполиции провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленника. По результатам процессуальных мероприятий правоохранители изъяли компьютерную технику, с помощью которой подозреваемый осуществлял свою противоправную деятельность. Экспертиза подтвердила, что на удаленном оборудовании имеется порнографическая продукция, изготовленная с участием детей.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч.4 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику объявлено о подозрении. Ему грозит до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник:   Сайт киберполиции Украины
 Тэги:  порнография, полиция, харьков
 
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