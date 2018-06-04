Главная Новости Криминал и происшествия По факту повреждения забора на Печенежском водохранилище открыто уголовное производство (ФОТО)
04.06.2018  15:15   

По факту повреждения забора на Печенежском водохранилище открыто уголовное производство (ФОТО)

В селе Хотомля неизвестные повредили около 2 метров забора и 250 метров ограждения из металлической сетки.


// Facebook

3 июня в 13:15 в Волчанский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Хотомля неизвестные пытаются повредить забор, по их мнению препятствует свободному проходу к береговой линии Печенежского водохранилища.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и личный состав в количестве 20 сотрудников.

На месте происшествия было установлено, что более 100 человек повредили около 2 метров «еврозабора» и сорвали 250 метров ограждения из металлической сетки. На лицах некоторых граждан были маски. Неизвестные быстро уехали с места происшествия на микроавтобусах и легковых автомобилях.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливается владелец указанной территории. Пострадавших нет. Любых других заявлений и сообщений по данному факту больше не поступало.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  забор, водохранилище, харьков, полиция
 
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