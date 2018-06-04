У непристегнутого водителя полицейская собака нашла наркотики

Вещества, внешне похожи на наркотические, правоохранители обнаружили у водителя автомобиля ВАЗ-2109 на стационарном посту полиции ХТЗ.
Автомобиль патрульные остановили в ночь на 2 июня. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.
Во время общения с водителем полицейская собака среагировала на карман мужчины. Как выяснилось, у гражданина находилось несколько свертков с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.
Для проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Главный рецепт дня – соблюдать меру. Это касается всех сфер: от работы до еды.
Небо затянут облака, которые к вечеру рассеятся. Днем местами ожидается кратковременный дождь c грозой.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
влажн.:
давл.:
ветер: