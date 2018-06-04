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04.06.2018  15:28   

У непристегнутого водителя полицейская собака нашла наркотики

Вещества, внешне похожи на наркотические, правоохранители обнаружили у водителя автомобиля ВАЗ-2109 на стационарном посту полиции ХТЗ.


// Патрульная полиция

Автомобиль патрульные остановили в ночь на 2 июня. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

Во время общения с водителем полицейская собака среагировала на карман мужчины. Как выяснилось, у гражданина находилось несколько свертков с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Для проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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