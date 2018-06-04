04.06.2018 15:28

У непристегнутого водителя полицейская собака нашла наркотики

Вещества, внешне похожи на наркотические, правоохранители обнаружили у водителя автомобиля ВАЗ-2109 на стационарном посту полиции ХТЗ.



// Патрульная полиция

Автомобиль патрульные остановили в ночь на 2 июня. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

Во время общения с водителем полицейская собака среагировала на карман мужчины. Как выяснилось, у гражданина находилось несколько свертков с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.



Для проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.