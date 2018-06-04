04.06.2018 16:14

Злоумышленник, который похитил мобильный телефон у женщины, задержан

В совершении преступления обоснованно подозревается 32-летний ранее судимый мужчина.



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С заявлением о краже в Новобаварский отдел полиции обратилась 26-летняя женщина. Она рассказала о том, что в переулке Расторгуевском, неизвестный вытащил из ее сумки мобильный телефон стоимостью около 4 тыс. гривен.

Принятыми мерами участковые офицеры полиции установили причастность к совершению преступления 32-летнего мужчину, ранее судимого за имущественные преступления.

Вещественное доказательство изъято.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.