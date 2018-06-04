04.06.2018 16:45

В Харькове двое подростков разрушили 7 надгробий на кладбище (ФОТО)

Подростки объяснили, что таким образом они развлекались.



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28 мая в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что местные жители поймали вандалов, разрушающих памятники на одном из кладбищ города.

По указанному адресу выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Киевского отдел полиции, которая задокументировала факт преступления.

На месте происшествия были обнаружены 15 и 16-летний пернь. Как указали очевидцы, подростки толкали и били памятники руками и ногами. Они повредили 7 надгробий.

Следователемоткрыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.