Почти 200 литров алкоголя изъяли харьковские участковые во время рейда

В кафе на территории рынка в Киевском районе полицейские обнаружили многочисленные нарушения правил торговли.
Установлено, что в торговом заведении на Салтовке не было никаких документов, в том числе отсутствовала лицензия на право продажи алкогольной продукции и занятия предпринимательской деятельностью.
Кроме того, в помещении было обнаружено алкогольные напитки неизвестного происхождения. Всего полицейские изъяли 155 литров безакцизной водки и коньяка, которые хранились в пластиковых бутылках, а также около 37 литров акцизного алкоголя.
В отношении владельца кафе работники полиции составили административный протокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодексу Украины об административных правонарушениях. Теперь ему грозит штраф от 17 до 34 тыс. гривен с конфискацией продукции и денег, полученных от ее продажи.
Главный рецепт дня – соблюдать меру. Это касается всех сфер: от работы до еды.
Небо затянут облака, которые к вечеру рассеятся. Днем местами ожидается кратковременный дождь c грозой.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
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