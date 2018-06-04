Главная Новости Криминал и происшествия Почти 200 литров алкоголя изъяли харьковские участковые во время рейда
04.06.2018  17:15   

Почти 200 литров алкоголя изъяли харьковские участковые во время рейда

В кафе на территории рынка в Киевском районе полицейские обнаружили многочисленные нарушения правил торговли.


// Facebook

Установлено, что в торговом заведении на Салтовке не было никаких документов, в том числе отсутствовала лицензия на право продажи алкогольной продукции и занятия предпринимательской деятельностью.

Кроме того, в помещении было обнаружено алкогольные напитки неизвестного происхождения. Всего полицейские изъяли 155 литров безакцизной водки и коньяка, которые хранились в пластиковых бутылках, а также около 37 литров акцизного алкоголя.

В отношении владельца кафе работники полиции составили административный протокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодексу Украины об административных правонарушениях. Теперь ему грозит штраф от 17 до 34 тыс. гривен с конфискацией продукции и денег, полученных от ее продажи.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  литр, алкоголь, харьков, полиция
 
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