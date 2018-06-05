«Любовная поножовщина» в Балаклейском районе

Сообщили о происшествии в Балаклейский отдел полиции 3 июня в 21:52 медики, которые констатировали смерть 43-летнего жителя поселка Андреевка.
По их информации, мужчина умер от острой кровопотери вследствие колото-резаного ранения грудной клетки.
Во время досудебного расследования установлено, что 36-летней женщиной, которая, находилась в состоянии алкогольного опьянения, и ее сожителем, возник конфликт. Во время выяснения отношений злоумышленница нанесла погибшему удар кухонным ножом в область сердца.
Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователями Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления.
Следствие продолжается.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: