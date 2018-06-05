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05.06.2018  10:52   

«Любовная поножовщина» в Балаклейском районе

Сообщили о происшествии в Балаклейский отдел полиции 3 июня в 21:52 медики, которые констатировали смерть 43-летнего жителя поселка Андреевка.


// newsroom.kh.ua

По их информации, мужчина умер от острой кровопотери вследствие колото-резаного ранения грудной клетки.

Во время досудебного расследования установлено, что 36-летней женщиной, которая, находилась в состоянии алкогольного опьянения, и ее сожителем, возник конфликт. Во время выяснения отношений злоумышленница нанесла погибшему удар кухонным ножом в область сердца.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователями Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Следствие продолжается.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  нож, алкоголь, харьков, полиция
 
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