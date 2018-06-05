На проспекте Косиора Ford сбил велосипедиста

3 июня, около 18:00, патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшими на пр. Косиора, 114 Б.
По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобиль «Ford Fiesta» и велосипедист. В результате ДТП в больницу медиками был госпитализирован велосипедист.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали охрану места происшествия.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: