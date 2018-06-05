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05.06.2018  11:04   

На проспекте Косиора Ford сбил велосипедиста

3 июня, около 18:00, патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшими на пр. Косиора, 114 Б.


// www.veloturist.org.ua

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобиль «Ford Fiesta» и велосипедист. В результате ДТП в больницу медиками был госпитализирован велосипедист.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали охрану места происшествия.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  проспект, дтп, харьков, велосипед
 
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